toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ІСМАЇЛІ АНДРІЙ ЛУНІН

Клопп зіграє у прощальному матчі Вайденфелєра

13:53 20 Читать на русском
Клопп зіграє у прощальному матчі Вайденфелєра
Юрген Клопп / Indy Football

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп візьме участь у прощальному матчі голкіпера Романа Вайденфелєра.

Борусія Дортмунд у своєму Твіттер підтвердила, що її колишній наставник Юрген Клопп зіграє у прощальному матчі голкіпера Романа Вайденфелєра.

Вайденфелєр завершив кар'єру

Клопп та Вайденфелєр разом працювали в Дортмунді з 2008 по 2015 роки. За цей час "джмелі" двічі виграли Бундеслігу, одного разу Кубок Німеччини, двічі Суперкубок Німеччини та дійшли до фіналу Ліги чемпіонів-2013, де поступились Баварії.

Вайденфелєр провів у Борусії 16 сезонів. За цей час він відіграв 349 матчів у Бундеслізі.

Клопп: Моурінью грає в ігри розуму

Теги
Роман Вайденфелєр Роман Вайденфелєр Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Юрген Клопп Юрген Клопп Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Арсенал
14:30
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук