Клопп зіграє у прощальному матчі Вайденфелєра

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп візьме участь у прощальному матчі голкіпера Романа Вайденфелєра.

Борусія Дортмунд у своєму Твіттер підтвердила, що її колишній наставник Юрген Клопп зіграє у прощальному матчі голкіпера Романа Вайденфелєра.

Вайденфелєр завершив кар'єру

Клопп та Вайденфелєр разом працювали в Дортмунді з 2008 по 2015 роки. За цей час "джмелі" двічі виграли Бундеслігу, одного разу Кубок Німеччини, двічі Суперкубок Німеччини та дійшли до фіналу Ліги чемпіонів-2013, де поступились Баварії.

Вайденфелєр провів у Борусії 16 сезонів. За цей час він відіграв 349 матчів у Бундеслізі.

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