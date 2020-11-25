ФІФА оприлюднила список номінантів на звання найкращого тренера за підсумками 2020 року.

За нагороду боротимуться 5 фахівців, повідомляє офіційний Twitter федерації.

ФІФА оголосила 11 номінантів на премію The Best 2020

Більшість претендентів здобули серйозні трофеї у сезоні 2019/20. Ганс-Дітер Флік на чолі Баварії виграв абсолютно всі турніри, в яких брав участь. Юрген Клопп приніс Ліверпулю довгоочікуваний титул чемпіона АПЛ, а Зінедін Зідан знову зробив Реал королем Іспанії. Севілья з Хуленом Лопетегі вкотре виграла Лігу Європи. На цьому фоні сенсаційно виглядає Марсело Б'єлса, який щойно підняв Лідс в еліту англійського футболу.

Голосування триватиме до 9 грудня, а церемонія вручення в онлайн-режимі відбудеться 17-го. Минулого року найкращим тренером чоловічої команди визнали Юргена Клоппа.

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