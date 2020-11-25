Клопп, Зідан та Флік боротимуться у номінації "Найкращий тренер" FIFA The Best-2020 – серед кандидатів є одна сенсація
ФІФА оприлюднила список номінантів на звання найкращого тренера за підсумками 2020 року.
За нагороду боротимуться 5 фахівців, повідомляє офіційний Twitter федерації.
ФІФА оголосила 11 номінантів на премію The Best 2020
Більшість претендентів здобули серйозні трофеї у сезоні 2019/20. Ганс-Дітер Флік на чолі Баварії виграв абсолютно всі турніри, в яких брав участь. Юрген Клопп приніс Ліверпулю довгоочікуваний титул чемпіона АПЛ, а Зінедін Зідан знову зробив Реал королем Іспанії. Севілья з Хуленом Лопетегі вкотре виграла Лігу Європи. На цьому фоні сенсаційно виглядає Марсело Б'єлса, який щойно підняв Лідс в еліту англійського футболу.
Голосування триватиме до 9 грудня, а церемонія вручення в онлайн-режимі відбудеться 17-го. Минулого року найкращим тренером чоловічої команди визнали Юргена Клоппа.
"Блатні заїжджали на базу – команда розходилася по номерах": Скрипник – про суворі 90-ті, Кличків і "референдум" у Криму