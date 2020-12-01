"Якщо чесно, Діогу подобався мені з першого матчу за Вулверхемптон, який я бачив. Очевидно, він і гадки не мав, що це так.

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Але я завжди знав на сто відсотків, що, коли він буде доступний, спробую його дістати. Тому що Діогу – дуже і дуже цікавий гравець з приголомшливою кар'єрою. Мені подобається його дисципліна, креативність і бажання. До того ж у нього все в порядку з технікою", – цитує Клоппа Клоппа сайт УЄФА.

У вересні мерсисайдці придбали хавбека Вулверхемптона Діогу Жоту за 45 млн євро. За нову команду в АПЛ португалець провів 8 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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