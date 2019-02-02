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Клопп жорстко розкритикував Вокера, який зловтішався над втратою очок Ліверпулем

12:26 531 Читать на русском
Клопп жорстко розкритикував Вокера, який зловтішався над втратою очок Ліверпулем
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поведінку захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера.

30 січня у Ліверпуля був шанс відірватися від Манчестер Сіті в чемпіонській гонці АПЛ на 7 очок, але "червоні" ним не скористалися, зігравши внічию з Лестером (1:1) в матчі 24-го туру. За день до цього "містяни" поступилися Ньюкаслу (1:2).

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Вокер після матчу Ліверпуля опублікував у Твіттері фото захисника Лестера Харрі Магуайра (саме його гол позбавив Ліверпуль перемоги), додавши запис: "Тобто вони думали, що відірвуться на 7 очок?". Незабаром Вокер видалив твіт.

"Не впевнений, що це говорить щось про нас, це більше говорить про людину, яка опублікувала твіт. Особисто я ніколи не святкував, коли інша команда втрачала очки або програвала. Для мене це неприпустимо.

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Ніколи не просив нікого прибирати одну частину поля і залишати брудною іншу. Так я розумію спорт. Потрібно виконувати свою роботу, демонструвати свою найкращу гру. Не розумію цього.

Для уболівальників все трохи інакше, але не розумію, коли футбольні люди поводяться саме так", – цитує Клоппа The Mirror.

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Англія24 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Лестер Сіті: Середа 30 січня 2019

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 1
Лестер Сіті
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