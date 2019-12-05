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Клопп здобув перші 100 перемог в АПЛ раніше за Фергюсона – лише один тренер був "спритнішим" за німця

13:38 357 Читать на русском
Клопп здобув перші 100 перемог в АПЛ раніше за Фергюсона – лише один тренер був "спритнішим" за німця
Юрген Клопп / Reuters

Завдяки перемозі над Евертоном (5:2) головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп досягнув знакової позначки.

6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
90’ Джорджініо Вейналдум
 
Майкл Кін 21’
Рішарлісон 45+3’
6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
21’ Майкл Кін
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
45+3’ Рішарлісон
90’ Джорджініо Вейналдум

Німецький фахівець здобув свою соту звитягу в чемпіонаті Англії, інформує ESPN.

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Для цього Клоппу знадобилося всього 159 ігор, що наразі є другим показником в історії АПЛ. Керманич "червоних" випередив таких легенд, як сер Алекс Фергюсон (162), Арсен Венгер (179) і Рафаель Бенітес (181). Втім, знайшовся тренер, який впорався з ювілеєм навіть швидше за Клоппа. Жозе Моурінью вистачило і 142 матчів, щоб святкувати сотню перемог.

Нагадаємо, у 15 турах поточного сезону Ліверпуль йшов з поля без трьох очок лише одного разу – встояв Манчестер Юнайтед (1:1).

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Евертон Юрген Клопп Юрген Клопп Жозе Моурінью Жозе Моурінью Рекорди Алекс Фергюсон
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