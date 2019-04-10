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Клопп здобув 400-ту перемогу в статусі клубного тренера

00:16 7 Читать на русском
Клопп здобув 400-ту перемогу в статусі клубного тренера
Юрген Клопп / соцмережі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп виграв 400 матчів як клубний наставник.

5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно
 
5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно

Ліверпуль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів впевнено обіграв Порту (2:0) і зробив крок до півфіналу.

Ліверпуль – Порту – відео голів

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп здобув ювілейну 400-ту перемогу в статусі клубного наставника.

Протягом своєї тренерської кар'єри німець працював у Майнці, Борусії Д та Ліверпулі.

Теги
Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Порту Порту Порту Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль
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