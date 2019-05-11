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Клопп: Здається, всі впевнені, що Манчестер Сіті переможе Брайтон

11 травня 17:09 674 Читать на русском
Клопп: Здається, всі впевнені, що Манчестер Сіті переможе Брайтон
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від майбутніх матчів Ліверпуля та Манчестер Сіті, в яких вирішиться доля чемпіонства в АПЛ.

17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане
 
17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане

"Здається, всі думають, що ми переможемо Вулверхемптон, і, судячи з усього, всі на 100% впевнені, що Манчестер Сіті обіграє Брайтон. Хоча Брайтон вже здивував у грі з Арсеналом.

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Це було вражаюче. Тепер Брайтон без будь-якого тиску може грати в хороший футбол. Вони знають, що проти Манчестер Сіті їм доведеться багато оборонятися.

Це футбол, нічого ще не ясно, але я дійсно не думаю зараз про це. Матч проти Вулверхемптона – єдине, про що я думаю", – сказав Клопп в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що доля чемпіонства вирішуватиметься завтра, коли Манчестер Сіті завітає в гості до Брайтона, а Ліверпуль прийматиме вдома Вулверхемптон. Мерсисайдці відстають від Манчестер Сіті на 1 очко.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Вулверхемптон Вулверхемптон Брайтон Брайтон Ліверпуль - Вулверхемптон
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