Клопп: Здається, всі впевнені, що Манчестер Сіті переможе Брайтон

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від майбутніх матчів Ліверпуля та Манчестер Сіті, в яких вирішиться доля чемпіонства в АПЛ.

"Здається, всі думають, що ми переможемо Вулверхемптон, і, судячи з усього, всі на 100% впевнені, що Манчестер Сіті обіграє Брайтон. Хоча Брайтон вже здивував у грі з Арсеналом.

"Він якийсь Зінченковіч, лестить Гвардіолі, а той ставить його у склад": Кварцяний прокоментував гру Зінченка

Це було вражаюче. Тепер Брайтон без будь-якого тиску може грати в хороший футбол. Вони знають, що проти Манчестер Сіті їм доведеться багато оборонятися.

Це футбол, нічого ще не ясно, але я дійсно не думаю зараз про це. Матч проти Вулверхемптона – єдине, про що я думаю", – сказав Клопп в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що доля чемпіонства вирішуватиметься завтра, коли Манчестер Сіті завітає в гості до Брайтона, а Ліверпуль прийматиме вдома Вулверхемптон. Мерсисайдці відстають від Манчестер Сіті на 1 очко.

Ліверпуль сподівається на диво, щоб зруйнувати чемпіонські мрії Зінченка: топ-матчі вихідних з розв'язкою рівня ЛЧ