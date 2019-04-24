Клопп заявив, що ван Дейк стане найкращим центральним захисником в історії АПЛ

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив потенціал захисника команди Вірджила ван Дейка.

"Колись Вірджил озирнеться назад, щоб оцінити свою кар'єру, сподіваюся... Він центральний захисник, тому він може грати до 39 років або близько того.

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У нього ще багато чого попереду. Колись він і всі інші зможуть вважати його найкращим центральним захисником в історії Прем'єр-ліги. Він уже зробив багато хорошого за свою кар'єру.

У нього неймовірний потенціал, він прекрасна людина. Він фізично сильний і володіє технічними вміннями, які потрібні центральному захисникові. Багато в чому він дуже хороший, багато в чому ще може додати.

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Я не буду зараз його оцінювати і порівнювати з гравцями минулого. Ось така ситуація зараз. Для нас він дуже важливий", – цитує Клоппа HaytersTV.