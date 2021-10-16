"Це було добре! Не можу сказати інакше. Після паузи на матчі збірних важко знайти ритм, але хлопці грали непогано, попри те, що перед матчем провели лише одне тренування. Упевнений, у Уотфорда були ідеї, але ми не дозволили їм грати. Блискучі голи, відмінний настрій, енергія і характер.

Хет-трик Фірміно і геніальний асист Салаха у відеоогляді матчу Уотфорд – Ліверпуль – 0:5

Салах? Його виступ сьогодні було грандіозним. Він найкращий. Ми всі це бачимо. Хто кращий за нього? Нам не потрібно говорити про те, що Мессі і Роналду зробили для світового футболу і свого панування. Але зараз Салах найкращий", – цитує Клоппа BT Sport.

Нагадаємо, Ліверпуль з 18 очками в 8 матчах йде серед лідерів чемпіонату Англії. Водночас Мохамед Салах за цей час забив 7 голів та віддав 4 асисти.

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