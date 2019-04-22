Клопп заявив, що Ліверпуль не думає про матч проти Барселони

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що команді потрібно зосередитись на чемпіонаті Англії.

"Деякі люди в Ліверпулі можуть запитати нас, чи думаємо ми про матч з Барселоною, або будь-яку іншу нісенітницю. Ми будемо повністю зосереджені на Хаддерсфілді, але до цього ми повинні відпочивати, відновлюватися і готуватися.

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Подивимося, що вийде в грі Манчестер Юнайтед проти Манчестер Сіті, але ми не маємо ніякого впливу на інші зустрічі. Якщо "дияволи" здобудуть очко, і ми поїдемо в Ньюкасл, думаючи, що у нас є очко переваги, то ми можемо там оступитися.

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Ми просто повинні зосередитися на своїх справах. Це те, що досі працювало дуже добре, і немає ніяких причин, через які ми повинні це міняти", – цитує Клоппа Goal.com.