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Клопп заспівав "Happy Birthday" для прес-аташе Ліверпуля – він робить це кожного року

23:51 0 Читать на русском
Клопп заспівав "Happy Birthday" для прес-аташе Ліверпуля – він робить це кожного року
Юрген Клопп / BBC Sport

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп традиційно привітав з Днем народження прес-аташе клубу Метью Бакстера.

Юрген Клопп перед початком прес-конференції заспівав знамениту пісню "Happy Birthday" на честь прес-аташе мерсисайдців Метью Бакстера. Наставник робить це кожного року.

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"Йому подобається. З самого ранку повторює: "В кінці, в кінці, якщо що, в кінці прес-конференції". Скільки тобі? 39? У наступному році буде зовсім великим", – цитує Клоппа Yahoo.

У 19 турі АПЛ Ліверпуль вдома прийматиме Ньюкасл. Матч відбудеться 26 грудня о 17:00 за київським часом.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Відеоновини
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