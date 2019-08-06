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Клопп запросив серфера виступити перед гравцями

09:30 113 Читать на русском
Клопп запросив серфера виступити перед гравцями
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вирішив приділити увагу боротьбі зі стресом.

Юрген Клопп запросив професійного серфера Себастьяна Штойдтнера виступити перед гравцями на тему боротьби зі стресом, повідомляє The Times.

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Спортсмен виступив з мотиваційною промовою, як керувати стресом та боротись із панікою. Після цього він відвідав тренувальну базу команди та провів тренування у басейні, де показував техніку дихання. Самі футболісти залишились приємно вражені заняттям.

Нагадаємо, Ліверпуль розпочав сезон з поразки у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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