Клопп запросив серфера виступити перед гравцями

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вирішив приділити увагу боротьбі зі стресом.

Юрген Клопп запросив професійного серфера Себастьяна Штойдтнера виступити перед гравцями на тему боротьби зі стресом, повідомляє The Times.

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Спортсмен виступив з мотиваційною промовою, як керувати стресом та боротись із панікою. Після цього він відвідав тренувальну базу команди та провів тренування у басейні, де показував техніку дихання. Самі футболісти залишились приємно вражені заняттям.

Нагадаємо, Ліверпуль розпочав сезон з поразки у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.

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