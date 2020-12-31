Клопп запропонував вручити одразу дві нагороди "Гравця року" в Африці для своїх підопічних

Наставник Ліверпуля прийняв "соломонове рішення" щодо церемонії нагородження найкращого гравця Африки.

"Як обрати між Салахом та Мане? Поняття не маю, адже я люблю їх обох.

Салах, Марез і Мане – номінанти на звання найкращого гравця року в Африці

Для мене це було б легко вирішити – я просто зробив би два перших місця. І Мохамед, і Садьйо – чудові гравці. Не знаю, як вирішити це питання, але комусь доведеться це зробити. Можу лише сказати, що кожен з них заслуговує цю нагороду", – цитує Клоппа OmniSport.

Нагадаємо, єгиптянин Мохамед Салах, сенегалець Садьйо Мане та алжирець Ріяд Марез стали претендентами на нагороду найкращому гравцю Африки. Церемонія нагородження відбудеться 7 січня 2020 року.

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