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Клопп запропонував вручити одразу дві нагороди "Гравця року" в Африці для своїх підопічних

06:00 81 Читать на русском
Клопп запропонував вручити одразу дві нагороди "Гравця року" в Африці для своїх підопічних
Садьйо Мане та Мохамед Салах / Фото ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля прийняв "соломонове рішення" щодо церемонії нагородження найкращого гравця Африки.

"Як обрати між Салахом та Мане? Поняття не маю, адже я люблю їх обох.

Салах, Марез і Мане – номінанти на звання найкращого гравця року в Африці

Для мене це було б легко вирішити – я просто зробив би два перших місця. І Мохамед, і Садьйо – чудові гравці. Не знаю, як вирішити це питання, але комусь доведеться це зробити. Можу лише сказати, що кожен з них заслуговує цю нагороду", – цитує Клоппа OmniSport.

Нагадаємо, єгиптянин Мохамед Салах, сенегалець Садьйо Мане та алжирець Ріяд Марез стали претендентами на нагороду найкращому гравцю Африки. Церемонія нагородження відбудеться 7 січня 2020 року.

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Англія Ріяд Марез Ріяд Марез Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Африка Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане
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