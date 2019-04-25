Клопп запевнив, що Ліверпуль не планує бити трансферні рекорди влітку

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про плани клубу на літнє трансферне вікно.

"Трансфери існують не для того, щоб змусити людей подумати: "Ого, новий гравець!", чи щось таке подібне. Ми завжди намагаємося зробити команду кращою. Ми завжди намагаємося досягти цього на тренуваннях, я думаю, що це найкращий спосіб.

Клопп спростував чутки про інтерес Ліверпуля до Інсіньє

Команда досить добре збалансована. Наші плани на літнє трансферне вікно не призначені для громадськості. Але воно не буде рекордним за витратами для Ліверпуля.

Ми постійно стежимо за ситуацією на ринку. Наразі я не можу сказати, чи відбудеться щось, де і коли", – цитує Клоппа ВВС.

Оголошено збірну сезону АПЛ за версією PFA – Салах та Азар поза списком

У поточному сезоні Ліверпуль продовжує боротьбу за два трофеї. У турнірній таблиці АПЛ команда Клоппа відстає від Манчестер Сіті всього на одне очко. У півфіналі Ліги чемпіонів "червоні" зіграють з Барселоною.