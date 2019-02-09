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Клопп закликав своїх гравців битися за чемпіонство

11:23 196 Читать на русском
Клопп закликав своїх гравців битися за чемпіонство
Юрген Клопп / Фото: Reuters

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував чемпіонську гонку в АПЛ.

"Чемпіонська гонка стає все більш цікавою. Очевидно, що ніхто не розраховував на 12-очкову перевагу над конкурентами. Було зрозуміло, що вони не відпустять нас далеко.

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Добре, що ми беремо участь у чемпіонській гонці. Аби вона завершилася успіхом для нас, потрібно перемагати. Я кажу своїм хлопцям битися у кожному матчі, лише так стають чемпіонами", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Сьогодні Ліверпуль прийматиме Борнмут у рамках 26 туру АПЛ, поєдинок розпочнеться о 17:00. Наразі завдяки кращій різниці м'ячів турнірну таблицю АПЛ очолює Манчестер Сіті, але у Ліверпуля на одну гру менше.

Англія26 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Борнмут: Субота 09 лютого 2019

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Борнмут
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