Клопп закликав своїх гравців битися за чемпіонство

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував чемпіонську гонку в АПЛ.

"Чемпіонська гонка стає все більш цікавою. Очевидно, що ніхто не розраховував на 12-очкову перевагу над конкурентами. Було зрозуміло, що вони не відпустять нас далеко.

Мадридське дербі, Коноплянка проти Баварії, шанс на помсту для Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду

Добре, що ми беремо участь у чемпіонській гонці. Аби вона завершилася успіхом для нас, потрібно перемагати. Я кажу своїм хлопцям битися у кожному матчі, лише так стають чемпіонами", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Сьогодні Ліверпуль прийматиме Борнмут у рамках 26 туру АПЛ, поєдинок розпочнеться о 17:00. Наразі завдяки кращій різниці м'ячів турнірну таблицю АПЛ очолює Манчестер Сіті, але у Ліверпуля на одну гру менше.