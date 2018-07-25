Клопп закликав не піддаватися ейфорії від літніх трансферів Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що зараз рано святкувати трансфери мерсисайдців.

"Ми провели хороші трансфери, тому вболівальники думають: "Справу зроблено. У нашій команді такі футболісти, хіба щось може піти не так?"

Однак не можна думати, що за одну мить все стане легше. Ми повинні бути готові до великих викликів, ми повинні стати агресивною жадібною командою, яка хоче перемагати в кожній грі.

В суперників також є достатньо якісних виконавців, тому нам потрібно готуватися до поєдинків, а не ловити ейфорію від трансферів чи щось подібне", – цитує Юргена Клоппа Sky Sports.

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Нагадаємо, що протягом цього літа Ліверпуль витратив 175 мільйонів фунтів на придбання Набі Кейта, Фабінью, Джердана Шакірі та Аліссона. Юрген Клопп повідомив, що трансферна кампанія мерсисайдців завершена.