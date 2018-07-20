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Клопп задоволений трансфером Аліссона

07:30 3 Читать на русском
Клопп задоволений трансфером Аліссона
Аліссон і Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перехід бразильського воротаря Аліссона.

"Як тільки ми отримали змогу підписати одного з найкращих кіперів світу, то довго не роздумували над нею. Відверто кажучи, довелося провести тільки коротку зустріч із босами клубу. Можливість підписати Аліссона їх дуже схвилювала, тому ми це й зробили.

Аліссон офіційно перейшов у Ліверпуль

Вважаю, що ми були зобов'язані це зробити. Справа не в ціні, її диктує ринок, тому довго щодо цього думати не будемо. Вартість Аліссона демонструє ціни на воротарів у наш час. Ми дуже раді, що він із нами.

Він справжня особистість. Крім того, він отримав багато досвіду, виступаючи кілька років в єврокубках та в Італії. Він чудово грав за Рому та збірну Бразилії на чемпіонаті світу. Бразилії не надто пощастило, але Аліссон провів класний Мундіаль. Це чудовий момент для нас", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, що бразильський кіпер уклав у четвер ввечері довгострокову угоду з "червоними". Раніше повідомлялося, що Ліверпуль погодив трансфер Аліссона за рекордні 75 млн євро. Сам кіпер теж прокоментував трансфер у Ліверпуль, назвавши його втіленням мрії.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Аліссон Аліссон Трансфери Ліверпуля
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