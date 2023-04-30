"Щиро кажучи, я трохи співчуваю Челсі, тому що справи там йдуть не дуже добре. Гадаю, що насправді їхня команда здатна на краще. З іншого боку, приємно бачити, що ви не можете просто так зібрати разом найкращих гравців. Думаю, що воно так не працює.

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Ви повинні побудувати команду, але хлопці з керівництва недооцінили це та дали своїм тренерам майже нездійсненну роботу. У вас не може бути двох роздягальень, ви не можете тренуватися на двох полях. Ви повинні створювати відносини, командний дух, і саме тому я радий цій футбольній подорожі. Зрештою, у Челсі все буде добре, вони будуть неймовірно сильні наступного року, але я використовую їх як приклад. На найвищому рівні ми не можемо так робити і не будемо. Слід залучати потрібних гравців і будувати нову команду", – пояснив Клопп в інтерв'ю Sky Sports.

Додамо, що Ліверпуль також проводить провальний сезон і ризикує залишитися без єврокубків. Втім, "червоні" обходились точковими трансферами, натомість Челсі за 2 вікна привіз гравців на ще 2 команди.

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