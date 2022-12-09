Тренери та футболісти Ліверпуля зіграли партію в падель під час підготовки до другої частини сезону.

Поки триває чемпіонат світу-2022, Ліверпуль проводить тренувальний збір в Дубаї. Одна з розваг – парна партія у падель між тренерами та гравцями.

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Юрген Клопп і Пеп Лейндерс зіграли проти Мохамеда Салаха та Тьяго Алькантари, які не поїхали на Мундіаль. Відео з'явилося на Youtube-каналі Ліверпуля.

Падель – щось середнє між тенісом і сквошем. Гра розвиває реакцію та тактичне мислення.