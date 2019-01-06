Клопп: Якщо Ліверпуль виграє Кубок Англії, нам відразу нагадають про титули АПЛ

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп переконаний, що команду критикуватимуть, поки мерсисайдці не стануть чемпіонами АПЛ.

"Коли зі мною говорять про трофеї, звучить думка, що ми повинні намагатися виграти все. Але якщо ми виграємо Кубок Англії, люди відразу згадають, що Ліверпуль вже давно не перемагав в чемпіонаті. Ми не можемо змінити думки інших.

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Команда повинна намагатися показувати максимум у всіх матчах. До цього часу нам вдавалося демонструвати хороший футбол. Постараємося продовжити в тому ж дусі, а потім подивимося, що з цього вийде", – цитує Клоппа Goal.com.

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