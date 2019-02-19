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Клопп: Якби не брав участі в матчі з Баварією, то спробував би купити квиток

15:14 175 Читать на русском
Клопп: Якби не брав участі в матчі з Баварією, то спробував би купити квиток
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від майбутнього матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Баварією.

"Черговий матч, коли мені радісно, ​​що я в ньому беру участь. Якби не брав участі, спробував би купити квиток.

Ліверпуль – Баварія: анонс матчу Ліги чемпіонів

Важка гра проти сильної, досвідченої команди. Але і ми сильні. Тільки стресу більше, тому що всі хочуть 600 додаткових інтерв'ю для німецьких новин.

Ми повинні створити атмосферу на полі, щоб людям було легше. Буде видатний матч, таким треба насолоджуватися.

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Атмосфера ховає в собі величезну силу. Наші вболівальники можуть змусити нас викластися не на 100, а на 140 відсотків", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
до матчу
6
год
:
14
хв
Баварія
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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль - Баварія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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