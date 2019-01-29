Клопп: Я не здригаюся від кожного голу Манчестер Сіті

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп покладається лише на своїх підопічних у гонці АПЛ, але не заперечує, що дивиться матчі головних конкурентів.

"Для мене немає значення, що матч Манчестер Сіті з Ньюкаслом відбудеться до нашої гри. Я налаштовуюся, що Сіті буде перемагати в кожному матчі АПЛ. Я припускаю, що вони виграють у Ньюкасла, але все одно подивлюся цю гру.

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Можу говорити тільки за себе. Я не здригаюся кожен раз перед телевізором, коли гравці Ман Сіті забивають гол. Це не так. Я думаю, що ми повинні виконувати свою власну роботу, якщо хочемо чогось добитися.

Я не концентруюся на інших командах. Це не має сенсу і не допомагає. Як би команди не зіграли, я очікую, що Ліверпуль продовжить лідирувати в АПЛ з відривом в одне очко", – цитує Клоппа Sky Sports.

Після 23-х турів АПЛ Ліверпуль очолює турнірну таблицю, маючи в активі 60 очок.

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