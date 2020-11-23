"Якщо ми будемо грати в середу, а наступний матч проводити о 12:30 в суботу, то я не впевнений, що ми закінчимо сезон з одинадцятьма здоровими гравцями.

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Якщо хтось ще раз скаже мені про телевізійні контракти, то я справді збожеволію, тому що ці договори були складені не для коронавірусного сезону. Ми всі намагаємося адаптуватися до нової реальності. Все змінюється, але тільки не контракти з мовниками. Все змінилося, весь світ змінився!

Я абсолютно спокійно обговорюю це питання, але мені кажуть, що я говорю виключно про Ліверпуль. Ні. Я кажу про футболістів. Наприклад, Жерар Піке отримав важку травму коліна. Люди пропонують частіше міняти склад. Але ким? У Ліверпуля є гравці групи атаки, яких ми можемо змінювати. Всі інші – просто діти.

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П'ять замін? Чому ми робимо заміни пізно? Тому що ми повинні постійно думати, що хтось в матчі отримає м'язову травму. На такі випадки я і залишаю заміни. Ми не можемо робити заміни раніше, тому що будемо закінчувати матч удев'ятьох, якщо в іншого гравця трапиться м'язова травма", – цитує Клоппа BBC.