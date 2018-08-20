Клопп: Я хотів підтримати Каріуса і не підписувати Аліссона

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що трансфер Аліссона міг не відбутися.

"Фінал Ліги чемпіонів ніяк не вплинув на наше бажання підписати Аліссона. Навіть якби ми виграли, а Аліссон був би на ринку, ми б все одно його підписали.

Але те, як люди погано вели себе по відношенню до Каріуса після фіналу, намагаючись відокремити його від команди, мало не вплинуло на моє рішення по Аліссону. Я хотів підтримати Лоріса.

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Лорісу потрібно продовжувати старанно працювати. Йому всього 25 років, воротарі в цьому віці прогресують. Всі воротарі помиляються, але тут важливий час. Ми повністю ним задоволені. Просто ми знайшли воротаря, який краще, і підписали його", – цитує Клоппа видання Kicker.

Нагадаємо, Ліверпуль придбав Аліссона у Роми за 75 млн євро.

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