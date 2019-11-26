Клопп: Я б хотів перемогу 3:0 над Наполі, але ставку на це не робитиму

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився своїми очікуваннями перед матчем 5 туру Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Чи поставив би я на перемогу Ліверпуля 3:0? Я німець, ми не робимо ставок. Ми не віддаємо свої гроші іншим людям без причини. Я поняття не маю про ставки, зовсім цього не розумію.

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Я б хотів такого результату, але поки я не знаю. Однак у нас є 95 хвилин, щоб домогтися результату, який нас потішить. Ми дуже амбітні в Лізі чемпіонів, хочемо пройти якомога далі. Це означає, що ми повинні вигравати матчі, про це ми і думаємо. Наполі – досвідчений клуб, вони сильні, у них супергравці, вони мають швидкість, отже, на нас чекає дійсно складна гра", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі Наполі зміг здолати Ліверпуль з рахунком 2:0, що залишається єдиною поразкою "червоних" у цьому сезоні.

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