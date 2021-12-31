"Ми знайшли багато рішень, створили моменти, але не використали їх, тому результат 0:0. Але мені сподобалася гра, хоча це нічия, якій ми не раді. З грою все гаразд, тому що так ми повинні діяти і захищатися. Ми все це робили, але є певне розчарування.

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У нас були моменти – це нормально. Ми повинні були продовжувати, хоча вони захищалися щосили. Ми грали у суперфутбол, але повинні поважати результат і брати те, що було правильним. Проблема була лише у нашому завершенні.

Останнє, про що я думаю, – це наша позиція в таблиці на даний момент. Це добре, але нічого не означає. Ми зіграли внічию і залишаємось на вершині таблиці, тому це просто показує, наскільки складний сезон для всіх. Коли життя дає вам лимони, просто зробіть лимонад. Ми повинні продовжувати, наступні матчі – Саутгемптон, Астон Вілла, Манчестер Юнайтед. Це добре, що ми знаємо про свою відповідальність. Ми не отримали бажаного результату, але це не найгірше. У світі відбуваються гірші речі", – цитує Клоппа ВВС.

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