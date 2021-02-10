Елізабет Клопп померла у віці 81 року. Трагедія відбулася ще 19 січня, проте керманич Ліверпуля заговорив про неї лише зараз. Через карантинні обмеження Юрген навіть не зміг прилетіти до Німеччини, щоб належним чином попрощатися з мамою. Востаннє Клопп бачився з нею ще в день 80-річчя.

Помер батько братів Суркісів

"Вона означала для мене все. Вона була справжньою мамою в найкращому сенсі цього слова. Як побожний християнин, я знаю, що тепер вона перебуває в кращому місці. Той факт, що я не можу бути присутнім на похоронах, пов'язаний з жахливими часами сьогодення. Щойно дозволять обставини, ми проведемо прекрасне поминання, яке гідне її", – цитує Клоппа Schwarzwälder Boten.

Додамо, що батько зіркового тренера помер ще в 2000 році, коли йому було 66.

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