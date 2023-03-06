"Це був один із найкращих виступів за довгий-довгий час. Чудовий результат, найкраща продуктивність. Справді найвища продуктивність із самого початку. Я думаю, що те, як ми почали гру, було справді особливим. Найкращий за довгий-довгий час.

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Ми були агресивними, але грали у футбол і були спокійними в потрібні моменти. Супер жваві, супер активні. В останні 25 хвилин першого тайму гра відкрилась, Манчестер Юнайтед був трохи кращим і знайшов підхід до гри. Але пізній гол перед перервою став сенсаційним.

Мені сподобалась гра, мені подобаються набрані три очки. Мені також подобається результат, але я не буду з цим носитись. У нас був момент у першому таймі, коли Фабінью і Хендерсон опинилися в штрафному майданчику трохи лівіше. Я не впевнений, де там був Харві Елліотт, але, напевно, не в захисті. Такі моменти нам не потрібні.

Коли ви трохи втрачаєте через збудження, ви не бачите загальну картину, але ці речі дійсно важливі для того, щоб бути стабільними, і це те, чим ми повинні бути. Нам потрібна послідовність, нам потрібен результат", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

"Рекорд Салаха? 129 голів – це божевілля. Неймовірне число, він особливий гравець, дуже цінуємо його. У майбутньому люди згадуватимуть це і думатимуть: "Вау, ми були свідками дечого дійсно унікального", – додав Юрген в коментарі BBC.

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