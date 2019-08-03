Клопп: Вперше у кар'єрі я маю збережений склад з минулого сезону

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував підготовку до сезону 2019/20.

"Вперше у моїй кар'єрі, коли Садьйо повернеться, я матиму повний склад, збережений з минулого сезону.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз на Суперкубок Англії-2019

Але єдина погана річ, що може статись – те, що ми легко виграли всі спаринги без 6 основних футболістів. Проблеми настануть під час сезону, ми вже відчули їхній смак, і маємо бути впевненими, що ми готові і маємо вирішення. У цьому сенс передсезонної підготовки", – цитує Клоппа Sky Sports.

4 серпня Ліверпуль зіграє у матчі за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.