Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола намагається з гумором сприймати труднощі графіку через чемпіонат світу. "Містяни" зустрінуться з Ліверпулем в матчі Кубка ліги вже через 2 дні після завершення Мундіалю.

"Все залежить від того, коли хлопці закінчать чемпіонат світу. Ми будемо дивитися, скільки у нас гравців та в якому вони стані. Тоді й вирішимо. Це залежить від того, коли вони закінчать зі своїми національними збірними.

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Клопп вийде на позиції лівого захисника, а я гратиму опорником. Ось така стратегія. Я не знаю, скільки гравців бцде у нас чи Ліверпуля. Ріяд Марез, на жаль, не їде. Ерлінг Холанд, Серхіо Гомес, Ріко Льюїс теж. Решта наших гравців їде на чемпіонат світу.

Якщо вони пройдуть груповий етап, 1/8 фіналу, чвертьфінал і далі, то матимуть додаткові вихідні. Якщо дехто не зможе пройти групу, то матиме шанс вийти проти Ліверпуля та Лідса. Ми просто зберемось і порахуємо, скільки гравців у нас є", – наводить слова Гвардіоли Liverpool Echo.

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