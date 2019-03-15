"Клопп витратив 500 мільйонів євро за 4 роки", – Ковач пояснив жахливі результати німецьких команд в Лізі чемпіонів

Головний тренер Баварії Ніко Ковач знайшов пояснення, чому його команда не змогла пройти Ліверпуль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Гроші не завжди виграють, але Юрген Клопп витратив 500 мільйонів євро за останні чотири роки. Навіть ми, лідери Бундесліги, не робили цього. Це їхня перевага.

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Тепер ми повинні продовжити заплановану роботу і подумати про те, як ми будемо готуватися до нового сезону.

Ми не повинні брехати самим собі. Не випадково три клуби Бундесліги поступилися клубам з АПЛ. Для гравців топ-рівня привабливіше перейти в Прем'єр-лігу, ніж у Бундеслігу", – цитує Ковача Goal.com.

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Зауважимо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль здолав Баварію, Тоттенхем – Борусію Д, а Манчестер Сіті не залишив шансів Шальке.