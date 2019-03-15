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"Клопп витратив 500 мільйонів євро за 4 роки", – Ковач пояснив жахливі результати німецьких команд в Лізі чемпіонів

15 березня 23:21 485 Читать на русском
"Клопп витратив 500 мільйонів євро за 4 роки", – Ковач пояснив жахливі результати німецьких команд в Лізі чемпіонів
Ніко Ковач / фото із соцмереж

Головний тренер Баварії Ніко Ковач знайшов пояснення, чому його команда не змогла пройти Ліверпуль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

39’ Жоель Матіп
 
Садьйо Мане 26’
Вірджил ван Дейк 69’
Садьйо Мане 84’

"Гроші не завжди виграють, але Юрген Клопп витратив 500 мільйонів євро за останні чотири роки. Навіть ми, лідери Бундесліги, не робили цього. Це їхня перевага.

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Тепер ми повинні продовжити заплановану роботу і подумати про те, як ми будемо готуватися до нового сезону.

Ми не повинні брехати самим собі. Не випадково три клуби Бундесліги поступилися клубам з АПЛ. Для гравців топ-рівня привабливіше перейти в Прем'єр-лігу, ніж у Бундеслігу", – цитує Ковача Goal.com.

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Зауважимо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль здолав Баварію, Тоттенхем – Борусію Д, а Манчестер Сіті не залишив шансів Шальке.

Теги
Баварія Баварія Ліга чемпіонів Юрген Клопп Юрген Клопп Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія - Ліверпуль
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