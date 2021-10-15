"Я чекав офіційної заяви щодо цього від голови АПЛ Річарда Мастерса або когось ще, оскільки є очевидне занепокоєння щодо дотримання прав людини. Цього не сталося.

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Це означає, що з'явилася нова суперсила. Не все можна купити за гроші, але з часом у них буде достатньо грошей, щоб зробити неправильні рішення, а потім і вірні. В АПЛ, очевидно, подумали: "А давайте спробуємо". Тепер є третій клуб, який належить якійсь країні", – цитує Клоппа журналіст Джеймс Пірс у своєму твіттері.

Нагадаємо, аравійський інвестиційний фонд придбав Ньюкасл за близько 350 млн євро. Після 7-ми турів АПЛ команда розташовується у зоні вильоту.

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