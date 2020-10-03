"Не хочу здатися зневажливим у ставленні до інших країн та їхніх методів боротьби з поширенням коронавірусу, але в Англії ми знаємо, як впоратися з цим. У нас є інформація.

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Так що так, я трохи стурбований, тому що складно підтримувати контакт з усіма національними асоціаціями по всьому світу. Я на 100% розумію вимоги футбольних федерацій, УЄФА і ФІФА, знаю, наскільки складно всім, але ситуація не зовсім ідеальна", – цитує Клоппа видання ESPN.

Нагадаємо, Ліверпуль після 3-х турів АПЛ набрав максимальну кількість очок і ділить у турнірній таблиці чемпіонату 1-2 місце з Лестером. Найближчий матч "червоні" проведуть вже 4 жовтня – на виїзді підопічні Клоппа зустрінуться з Астон Віллою.

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