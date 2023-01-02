Німець вже отримав вінгера Коді Гакпо за 42 млн євро, а тепер хоче бачити і опорника Соф'яна Амрабата, інформує Corriere dello Sport.

Ліверпуль вибув з боротьби за відкриття ЧС-2022

Лідер збірної Марокко дуже потужно провів чемпіонат світу, завоювавши увагу багатьох грандів. Втім, Фіорентина сподівається втримати півзахисника і навіть продовжити контракт, який завершується влітку 2024-го. "Фіалки" чекають щонайменше 50 млн євро, якщо хтось з покупців наважиться говорити про 26-річного Амрабата у січні. Керівництво Ліверпуля може піти на другий дорогий трансфер, щоб підтримати Клоппа у важкій боротьбі за топ-4 АПЛ.

Додамо, що Амрабат провів 20 матчів і не відзначався результативними діями у першій половині клубного сезону. Хавбек марокканців повністю відіграв усі 7 поєдинків ЧС-2022 і був одним з ключових футболістів команди, яка сенсаційно посіла четверте місце.

Ліверпуль завдяки двом автоголам здобув вольову перемогу над Лестером, Вест Хем програв вп'яте поспіль