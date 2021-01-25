Контракт австрійського оборонця з Баварією завершується влітку, а сторони вже довгий час не можуть домовитись про новий. Головним претендентом на Девіда Алабу називають Реал, який вже нібито узгодив з ним перехід.

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Як повідомляє Don Balon, Ліверпуль налаштований зірвати попередні домовленості Алаби з "галактікос". Зокрема, головним ініціатором цього виступає Юрген Клопп, який зіткнувся з кадровими проблемами в обороні. Німецький фахівець наполягає на трансфері Девіда та поставив перед керівництвом ціль – підписати його.

Додамо, що Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він провів 410 матчів, а у поточному сезоні є одним із лідерів "ротен" (24 поєдинки).

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