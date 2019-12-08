Клопп відзначив унікальність перемоги Ліверпуля над Борнмутом

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп в захваті, що його команда не пропустила у матчі проти Борнмута (0:3).

"Я вже забув, що таке "сухий" матч, якщо чесно! Добре, але ми повинні грати так частіше. У роздягальні хлопці тільки й говорили: "сухий" матч, "сухий" матч. Звичайно ж, всі відчайдушно хотіли цього, тепер у нас є перемога без пропущених м'ячів, так що давайте продовжимо в тому ж дусі.

Борнмут – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Наступна гра, де було б дуже непогано не пропустити, вже скоро – проти Зальцбурга у вівторок. Приємно перемагати таким чином", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

Ліверпуль продовжує лідирувати у турнірній таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача (Лестера) на 11 очок.

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