"Дуже хорошу роботу зробив Артета. Коли тобі, як тренеру, потрібен час, рідко хто тобі його дасть, і, можливо, не всі з нас заслуговують на це, тому що ти маєш бути хорошим, щоб використати цей час – і Мікель це зробив.

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Я маю сказати, що дуже поважаю його. У Арсеналі вистачає талановитих футболістів. Про Мартінеллі ми знали ще до його переїзду в Англію, з Мартіном Едегором я розмовляв, коли йому було 15, коли весь світ хотів його, а він вибрав Реал. Я пам'ятаю, як ми сиділи за столом з його батьком і всі були дуже схвильовані.

Сака неймовірний із першого дня. І Габріель Жезус! Якщо хтось і знав, наскільки гарний він може бути не у футболці Сіті, то це був Мікель, бо він з ним працював. Те саме стосується і Зінченка. Про те, що Томас Партей дуже класний, ми всі знали, коли він ще грав у Атлетіко.

У Арсеналі чудова злагоджена лінія оборони, вони знають, як хочуть захищатися. Це молода дуже цікава команда, яка робить все дуже добре, і вони заслужено перебувають там, де є прямо зараз. Тепер ми їдемо до них у гості. Зрозуміло, що ми не думаємо про торішні матчі з Арсеналом, оскільки в цьому немає жодного сенсу, але ми намагатимемося створити їм проблеми. З нетерпінням чекаю на гру", – сказав Клопп на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Арсеналом і Ліверпулем відбудеться у неділю, 9 жовтня, в Лондоні. Початок зустрічі о 18:30.

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