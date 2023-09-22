"Важкий старт. Хлопці явно вважали, що нічого хорошого по першому тайму сказати не можна. Але це було не так, ми сказали їм, що слід відкинути негативні думки, що з’явиться хороший шанс переломити ситуацію. У результаті так і сталося.

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Я дуже-дуже задоволений, адже я знав, наскільки буде складно. І справді було складно. Зрештою, це була заслужена перемога – і крапка", – наводить слова Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв австрійський ЛАСК (3:1) завдяки голам Нуньєса, Луїса Діаса та Салаха.

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