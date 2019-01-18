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Клопп відреагував на шпигунський скандал в Чемпіоншипі

19 січня 07:30 2 Читать на русском
Клопп відреагував на шпигунський скандал в Чемпіоншипі
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою про шпигунський скандал за участю колеги з Лідса Марсело Б'єлси.

"А як ви думаєте, чому у нас навколо поля в Мелвуді (тренувальна база Ліверпуля. – прим. Футбол 24) є фіранки? Ми використовуємо їх, коли працюємо над стандартами і з гравцями, які гратимуть в найближчому матчі.

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Я розумію, що Б'єлса хоче отримати всю інформацію, але нас таке не влаштовує. Потрібно поважати останні два передматчевих тренування. Їх можуть бачити тільки деякі особи – думаю, всі з цим погодяться", – цитує Клоппа ВВС.

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Теги
Англія Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса Чемпіоншип Юрген Клопп Юрген Клопп Лідс Лідс
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