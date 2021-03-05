"Я навіть не впевнений, чи варта ця ситуація того, щоб починати серйозну розмову з цього приводу?

Замість тисячі слів: агент Салаха лаконічно відреагував на принизливу заміну клієнта

Ми програвали з рахунком 0:1, це не тішить жодного гравця. Ти йдеш з поля і можеш реагувати як завгодно, тому що ти незадоволений тим, як складається гра.

Крім того, ти нападник і вважаєш, що повинен залишатися на полі. Це все досить-таки зрозуміло, нормальна ситуація. Це просто звичайне життя", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, тренер Ліверпуля замінив Салаха на 62-й хвилині матчу проти Челсі (0:1), на що єгиптянин бурхливо реагував вже на трибуні. У нинішньому сезоні АПЛ Мохамед провів 26 матчів, в яких відзначився 17-ма голами.

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