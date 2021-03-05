Клопп відреагував на обурення Салаха під час матчу з Челсі – зірка Ліверпуля не погодився із своєю заміною
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поки не впевнений, чи варто провести Салаху виховну розмову.
"Я навіть не впевнений, чи варта ця ситуація того, щоб починати серйозну розмову з цього приводу?
Замість тисячі слів: агент Салаха лаконічно відреагував на принизливу заміну клієнта
Ми програвали з рахунком 0:1, це не тішить жодного гравця. Ти йдеш з поля і можеш реагувати як завгодно, тому що ти незадоволений тим, як складається гра.
Крім того, ти нападник і вважаєш, що повинен залишатися на полі. Це все досить-таки зрозуміло, нормальна ситуація. Це просто звичайне життя", – цитує Клоппа Sky Sports.
Нагадаємо, тренер Ліверпуля замінив Салаха на 62-й хвилині матчу проти Челсі (0:1), на що єгиптянин бурхливо реагував вже на трибуні. У нинішньому сезоні АПЛ Мохамед провів 26 матчів, в яких відзначився 17-ма голами.
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