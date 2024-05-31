Клопп готується відпочивати на Майорці. Німець кілька років тому викупив віллу на Балеарах за 3,4 мільйона фунтів. Дружина Улла відповідала за ремонт і стилізацію помешкання перед в'їздом тренера.

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"Я завжди мріяв про будинок на півдні. Мені подобається клімат, подобаються люди. Я не шукаю нових друзів. В мене вже є друзі на все життя. І якщо хтось з них завітає сюди, буде прекрасно.

Я не емігрую, але хочу, щоб тут було все комфортно. Так, це нудно, але не рвусь в джунглі чи гори. Ми старіємо, а медична допомога тут чудова. Є багато німецьких лікарів. Це ідеально, бо коли я буду хворіти, то хочу розуміти кожне розумне слово про своє здоров'я.

Мови немає про повну пенсію. Я ще буду працювати. Просто зараз відчуваю, що не можу працювати в тому ж ритмі. Таке життя тренера. Ти або викладаєшся повністю, або не лізеш взагалі.

Зараз йду у відпустку. Звідки я знаю, як почуватимусь з часом і до чого лежатиме душа? Поняття не маю. Просто почекаймо", – сказав Клопп у подкасті "Willipedia".