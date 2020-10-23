"Я нічого не знаю про стан Тьягу і Матіпа. У нас буде тренування після прес-конференції, і там ми побачимо, хто готовий. Не хочу говорити про відсутність когось, допоки точно не переконаюсь.

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Я розумію, що люди цікавляться Вірджилом. Але з ним все гаразд, і немає сенсу обговорювати його щодня. Операція незабаром відбудеться. Одужання забере деякий час. Кожна людина відновлюється по-своєму, тому немає жодної потреби постійно обговорювати це", – наводить слова Клоппа Goal.

Нагадаємо, ван Дейк зазнав травми коліна у матчі з Евертоном і ризикує не зіграти в поточному сезоні. Пошкодження Тьягу і Матіпа не такі серйозні, тому на їхнє повернення можна очікувати в найближчих поєдинках.

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