"Було багато хороших речей і кілька помилок під час пропущених голів. Якщо ти хочеш тут перемогти, то повинен домінувати повністю. Ми цього не зробили. Під час першого гола у нас просто не було захисту, ми надто захопилися. Подібні речі не повинні відбуватися, але вони можуть трапитися. У нас було дуже багато гравців на чужій половині.

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Ми можемо надбати щось із цієї гри, ми намагаємося робити уроки з кожної гри. Є позитив для Мо Салаха, це добре для його впевненості. Це була важка гра. Ми дуже хотіли виграти, але сьогодні цього було недостатньо.

Навіть якщо ви перемагаєте, то є недоліки. Бувають і поразки, але я бачив, що хлопці дуже, дуже хотіли виграти. У нас були проблеми з їхніми контратаками. Це завжди створювало напругу, але були і позитивні моменти", – цитує Клоппа ВВС.

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