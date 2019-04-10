Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Хендерсон – чудовий гравець, реально щасливий, що він знову може це показати. Очевидно, що він любить свою позицію. Це моя провина, що він півтора роки грав "шістку". Вибачте за це! Але він нам був там потрібен.

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Це була дуже хороша гра. Другий гол був неймовірний, але вважаю, що він мав крос для гола Садьйо. Це був блискучий кросс, мені він сподобався.

У другому таймі ми трохи розгубили ритм, стали грати з меншою спрямованістю на ворота опонента. Потрібно було частіше закидати м'яч за спини захисникам Порту. Але тут особливо нема чого критикувати, все і так очевидно", – цитує Клоппа goal.com.

Матч-відповідь між Порту та Ліверпулем відбудеться 17 квітня о 22:00 за київським часом.

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