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Клопп вдруге поспіль визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ

14:48 94 Читать на русском
Клопп вдруге поспіль визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Німецький наставник англійського Ліверпуля додав до своєї колекції чергову нагороду.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером вересня у чемпіонаті Англії. Німецький фахівець виграє цю нагороду вже другий місяць поспіль. Загалом він отримував цей приз п’ять разів.

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Такого високого визнання Клопп удостоївся завдяки успіхам своєї команди у чемпіонаті – Ліверпуль у вересні виграв всі 3 матчі в АПЛ.

Крім Клоппа, на нагороду претендували Френк Лемпард (Челсі), Брендан Роджерс (Лестер) і Едді Хау (Борнмут). Накращий тренер був визначений спільним голосуванням уболівальників і експертів.

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Англія Челсі Челсі Лестер Сіті Лестер Сіті Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс Борнмут Борнмут Едді Хау Едді Хау Френк Лемпард Френк Лемпард Ліверпуль Ліверпуль
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