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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Клопп в захваті від дій своєї команди – "Хлопці хотіли все виправити для Аліссона"

22:52 294 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Клопп в захваті від дій своєї команди – "Хлопці хотіли все виправити для Аліссона"
Юрген Клопп / Фото: ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від матчу проти Манчестер Юнайтед, в якому його команда перемогла з рахунком 3:1.

"Я на сьомому небі від щастя. Хлопці зіграли просто блискуче. Ми бачили склад Манчестер Юнайтед, їхній рівень, як організовано вони діяли і билися ззаду.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми непогано вибрали час для виходу Шакірі. Нам був необхідний гравець, який зможе забити. Але як же хлопці боролися. Це була суміш справжньої боротьби і реальної гри в футбол проти дуже сильного суперника. Юнайтед не хотів грати від оборони, але ми їх не випускали.

Ми пропустили, але хлопці хотіли все виправити для Аліссона. Прийняти це на полі було важко, але ми згуртувалися та продовжили в тому ж дусі.

Сьогодні ми грали з Манчестер Юнайтед. Про титул ми і секунду не думали. Ми хотіли перемогти, це було непросто. Ми знаємо, що у нас хороша команда. Потрібно доводити це і продовжувати в тому ж дусі", – цитує Клоппа ВВС.

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Англія17 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Неділя 16 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
3 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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