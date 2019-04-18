Клопп: У мене буде час подумати, як зупинити Мессі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Порту.

"У нас були моменти, не так багато, але ми ними скористалися. Нам потрібен був Аліссон і його сейви. У другому таймі тиск Порту спав, і нам стало простіше контролювати гру.

Порту – Ліверпуль – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Знали, що вони не зможуть грати весь матч з тим же пресингом, який вони демонстрували в перші 30 хвилин, тому і використовували Фірміно та Хендерсона в другому таймі.

По-моєму, ми єдині серед півфіналістів, кому вдалося дістатися до цієї стадії в минулому сезоні. Я вперше зіграю проти Барселони в офіційних матчах і з нетерпінням чекаю їх.

Ліверпуль розгромив Порту та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Як зупинити Мессі? Сьогодні я не повинен про це думати, у мене ще буде час, щоб подумати. Багато хто намагався це зробити, але нікому по-справжньому не вдалося цього здійснити. Але ми все одно будемо намагатися", – цитує Клоппа прес-служба УЄФА.