toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ ПОРТУ - ЛІВЕРПУЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР

Клопп: У мене буде час подумати, як зупинити Мессі

09:54 559 Читать на русском
Клопп: У мене буде час подумати, як зупинити Мессі
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Порту.

68’ Едер Мілітао
 
Садьйо Мане 27’
Мохамед Салах 65’
Роберто Фірміно 77’
Вірджил ван Дейк 84’
27’ Садьйо Мане
65’ Мохамед Салах
68’ Едер Мілітао
77’ Роберто Фірміно
84’ Вірджил ван Дейк

"У нас були моменти, не так багато, але ми ними скористалися. Нам потрібен був Аліссон і його сейви. У другому таймі тиск Порту спав, і нам стало простіше контролювати гру.

Порту – Ліверпуль – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Знали, що вони не зможуть грати весь матч з тим же пресингом, який вони демонстрували в перші 30 хвилин, тому і використовували Фірміно та Хендерсона в другому таймі.

По-моєму, ми єдині серед півфіналістів, кому вдалося дістатися до цієї стадії в минулому сезоні. Я вперше зіграю проти Барселони в офіційних матчах і з нетерпінням чекаю їх.

Ліверпуль розгромив Порту та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Як зупинити Мессі? Сьогодні я не повинен про це думати, у мене ще буде час, щоб подумати. Багато хто намагався це зробити, але нікому по-справжньому не вдалося цього здійснити. Але ми все одно будемо намагатися", – цитує Клоппа прес-служба УЄФА.

Теги
Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Порту - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
38
хв
Наполі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук