Клопп: У другому таймі Ліверпуль міг забивати ще двічі у ворота Челсі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Челсі (2:1) у матчі 6 туру АПЛ.

"У першому таймі була важка робота. У таких поєдинках важливі окремі моменти, і ми скористались ними. Ми забили 2 чудові голи і по перерві могли забити ще стільки ж. Ми заслужили 3 очки. На Стемфорд Брідж важко перемогти.

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Ми не виграли нічого внутрішнього окрім поєдинків, тому треба продовжувати шлях до чемпіонства. Треба бути готовими до кожного опонента. Усі хочуть поставити нам підніжку, але треба бути готовими і робити те, що мусимо", – цитує Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, у матчі 6 туру АПЛ Ліверпуль переміг на виїзді Челсі з рахунком 2:1.

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