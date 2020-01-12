Клопп: Це тільки початок – Гвардіола не здасться

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп переконаний, що його команді не можна розслаблятися, попри комфортний відрив від конкурентів у турнірній таблиці АПЛ.

"Справа зроблена тоді, коли вам вручають трофей, але до того часу потрібно боротися. Це тільки початок. Ліверпуль повинен продовжувати в тому ж дусі, бо конкуренти дуже сильні. Пеп Гвардіола не здасться. Не здамося і ми. Поки що все дуже добре.

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Наше лідерство насправді нецікаве. Ось коли ні у кого не залишиться математичних шансів наздогнати нас, тоді мені буде цікаво", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, після мінімальної перемоги над Тоттенхемом (1:0) "червоні" випереджають Лестер та Манчестер Сіті на 16 та 17 очок відповідно. Сьогодні "містяни" можуть скоротити своє відставання від Ліверпуля – вони зіграють з Астон Віллою у домашньому матчі 22 туру. Щоправда, у команди Клоппа буде одна гра в запасі.

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