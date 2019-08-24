Клопп: Це була неймовірна гра Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Арсеналом у матчі 3 туру АПЛ (3:1).

"Це була неймовірна гра від моєї команди на старті сезону. Це був виступ повний сили, енергії та пристрасті, який, як я вважаю, треба демонструвати проти такої команди, як Арсенал.

Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

В останні 10 хвилин володіння м'ячем було 53 на 47%, як я бачив, але 80 хвилин перед цим були зовсім інші. Ми повністю несли відповідальність за гру. Ми не Діснейленд, нам треба вражати всіх кожну секунду", – цитує Клоппа BBC Sport.

У матчі 3 туру АПЛ Ліверпуль вдома впевнено переграв Арсенал і одноосібно очолив турнірну таблицю АПЛ.

Ліверпуль впевнено переміг Арсенал та став одноосібним лідером АПЛ