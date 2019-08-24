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Клопп: Це була неймовірна гра Ліверпуля

22:24 346 Читать на русском
Клопп: Це була неймовірна гра Ліверпуля
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Арсеналом у матчі 3 туру АПЛ (3:1).

41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
 
Лукас Торрейра 85’
41’ Жоель Матіп
49’ Мохамед Салах
59’ Мохамед Салах
85’ Лукас Торрейра

"Це була неймовірна гра від моєї команди на старті сезону. Це був виступ повний сили, енергії та пристрасті, який, як я вважаю, треба демонструвати проти такої команди, як Арсенал.

Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

В останні 10 хвилин володіння м'ячем було 53 на 47%, як я бачив, але 80 хвилин перед цим були зовсім інші. Ми повністю несли відповідальність за гру. Ми не Діснейленд, нам треба вражати всіх кожну секунду", – цитує Клоппа BBC Sport.

У матчі 3 туру АПЛ Ліверпуль вдома впевнено переграв Арсенал і одноосібно очолив турнірну таблицю АПЛ.

Ліверпуль впевнено переміг Арсенал та став одноосібним лідером АПЛ

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Арсенал Арсенал Арсенал
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